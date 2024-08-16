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Hak-İş Konfederasyonu Türkiye Genelinde Mitingler Düzenleyecek

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Hak-İş Konfederasyonu, çalışma hayatındaki sorunlarına vurgu yapmak amacıyla Türkiye genelinde 3 büyük miting düzenleyecek. İlk miting 23 Ağustos Cuma günü Kayseri'de yapılacak.

Hak-İş Konfederasyonu, çalışma hayatındaki sorunlarına vurgu yapmak amacıyla Türkiye genelinde 3 büyük miting düzenleyecek. Onlardan biri de 23 Ağustos Cuma günü Kayseri'de yapılacak.

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik yapılacak olan miting hakkında bilgiler vererek; "Hak -İş Konfederasyonumuz çalışma hayatının da yaşanan sorunlarla ilgili 3 büyük ilde miting yapma kararı almıştır. Bunlar ilki Kayseri'de gerçekleştirilecektir. Mitingimize Hak-İş Konfederasyonu Kayseri il Başkanlığımıza bağlı sendikalarımızın desteğiyle 25 bin üyemizin katılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çelik, vergi adaletsizliği, sendikal baskılar, işten çıkarmalar ve sürgünler, Kamu Çerçeve Protokolü'ne ek protokol zam talebi, kayıt dışı istihdam, örgütlenmenin önündeki engeller ve iş kazaları konuları başta olmak üzere çalışma hayatını yakından ilgilendiren birçok önemli gündem maddesinin yapılacak mitingde dile getirileceğini söyleyerek; "Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcımız Yunus Değirmenci de 19 Ağustos Pazartesi günü basın mensupları ve kamuoyuyla bu konuda bilgi paylaşımında bulunacaktır" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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