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HAK-İŞ İzmir yönetimi depremzede aileleri ziyaret etti

Yerel Haberler

HAK-İŞ İzmir yönetimi depremzede aileleri ziyaret etti

İŞ İzmir İl Başkanı ve HİZMET-İŞ İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek beraberindeki heyet ile birlikte 6 Şubat tarihinde gerçekleşen, "asrın felaketi" olarak adlandırılan deprem nedeniyle İzmir'e gelen afetzede aileleri ziyaret etti.

HAK-İŞ İzmir İl Başkanı ve HİZMET-İŞ İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek beraberindeki heyet ile birlikte 6 Şubat tarihinde gerçekleşen, "asrın felaketi" olarak adlandırılan deprem nedeniyle İzmir'e gelen afetzede aileleri ziyaret etti.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) İzmir İl Başkanı ve HİZMET-İŞ İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek beraberindeki heyet ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde deprem bölgelerinden İzmir'e gelen afetzede aileleri ziyaret etti. Yaşanan büyük felaketten duydukları üzüntüyü dile getiren Şimşek "Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Birlik beraberlik içerisinde yaralarımızı sarmak için devletimizin öncülüğünde, konfederasyonumuzun Genel Başkanı Sn. Mahmut Arslan'ın talimatları ile ilk günden itibaren elimizden gelen yardımları yapmaya çalışıyoruz. İnşallah en kısa sürede hep birlikte ayağa kalkacağız. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Günün de anısına depremzede ailelerimizi ziyaret edelim ve günlerini kutlayalım istedik. HAK-İŞ olarak HİZMET-İŞ olarak onların yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz" dedi. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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