HAK-İŞ, Emekçilerin Taleplerini Dile Getirmek İçin Büyük Buluşma Düzenleyecek

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci, çalışanların taleplerini ve beklentilerini dile getirmek için 3 ilde düzenleyecekleri büyük buluşmanın ilkini Kayseri'de gerçekleştireceklerini belirterek; "HAK-İŞ, milyonlarca emekçinin sesi ve nefesi olmaya devam edecektir" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci; Kayseri Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısıyla kentte düzenleyecekleri büyük buluşma hakkında bilgiler verdi. Değirmenci; "HAK-İŞ yönetimi olarak, milyonlarca çalışanın talepleri ve beklentilerini bir kez daha yüksek sesle dile getirmek için önümüzdeki günlerde Türkiye'nin 3 ilinde, farklı zamanlarda emekçilerle büyük buluşmalar yapma kararı aldık. Bu buluşmaların ilkini ise, ülkemiz sanayisinin kalbinin attığı, mal ve hizmet üretiminde emek ve alın terinin yoğun olduğu aynı zamanda benim de baba ocağım olan Kayseri'de yapmayı kararlaştırdık. Bugüne kadar Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan başkanlığında kamuoyunda dile getirdiğimiz çalışma hayatının sorunlarını ve bu sorunlara ilişkin taleplerimizi 23 Ağustos'ta Kayseri'de, 5 Eylül'de Kocaeli'nde, 13 Eylül'de de Gaziantep'te yapacağımız buluşmalarla bir kez daha haykıracağız. Bu buluşmalarda; vergi adaletsizliği, sendikal baskılar, işten çıkarmalar ve sürgünler, Kamu Çerçeve Protokolü'ne ek protokol zam talebi, kayıt dışı istihdam, örgütlenmenin önündeki engeller ve iş kazaları başta olmak üzere çalışma hayatına ilişkin konularda taleplerimizi dile getireceğiz. Bu buluşmalarımız, emekçilerin sesinin ve sözünün yükseldiği, tüm Türkiye'nin emekçilerin haklı feryadını duyduğu bir emekçi buluşması olacaktır. Bu buluşmalarımız, az kazananın fazla, çok kazananın az vergi verdiği; haksız ve adaletsiz vergi sistemine karşı anlamlı bir duruş olacaktır. Bu buluşmalarımız, 'hakkımı sendika çatısı altında aramak istiyorum" dediği ve sendikaya üye olduğu için işverenler tarafından ekmeğinden edilen emekçi kardeşlerimizin güven depoladığı buluşmalar olacaktır. Bu buluşmalarımız, imzaladığımız büyük kazanımlarla dolu Kamu Çerçeve Protokolüne rağmen, enflasyon karşısında ücretleri her geçen gün eriyen, iş barışı ve huzuru kalmayan, ek zam beklentisi içinde olan milyonlarca kamu işçisinin yalnız olmadığını gösteren buluşmalar olacaktır. Bu buluşmalarımız, Sendikal örgütlenmelerin önündeki engeller nedeniyle Türkiye'deki 15 milyona yakın sendikasız çalışan emekçiyi unutmadığımızın, onların sendikalı olması için büyük bir gayret içerisinde olduğumuzun en önemli göstergesi olacaktır. Bu buluşmalarımız, çalışma hayatının kanayan yarası olan iş kazalarının neden olduğu acılara dikkat çekilen buluşmalar olacaktır. Bu buluşmalarımız, adeta bir kardeşlik sofrası, birlik ve beraberlik halkası, emekçinin tabir-i caizse gövde gösterisi olacaktır. Bu ülkenin kalkınmasına emeğiyle, alın teriyle en büyük katkıyı veren emekçiler olarak HAK-İŞ şemsiyesi altında tek yürek olup, hakkımız olanı isteyeceğiz. Bu ülkenin en zor zamanlarında bile fabrikalarda çarkları çeviren, en kritik noktalarda hayatlarını hiçe sayarak çalışan emekçilerin alın terinin karşılığını isteyeceğiz. Bu buluşmalarımız, zenginin daha zenginleştiği, fakirin ise daha fakirleştiği sistemin çarkına çomak sokacak, yoksulun da, kimsesizin de marketlerde, çarşıda-pazarda yaşadığı çaresizliğe derman olması için dev bir adım olacaktır" ifadelerini kullandı.

"HAK-İŞ, milyonlarca emekçinin sesi ve nefesi olmaya devam edecektir"

HAK-İŞ'in milyonlarca emekçinin sesi ve nefesi olmaya devam edeceğini dile getiren Değirmenci; "HAK-İŞ olarak, bugüne kadar tüm platformlarda dillendirdiğimiz emekçilerinin sorunlarını bir kez de meydanlarda seslendireceğiz. HAK-İŞ, bu buluşmalarda sadece üyelerinin değil tüm işçilerin sesi olmayı sürdürecektir. HAK-İŞ dün olduğu gibi bugün de yarın da Hakkı haykırmaya devam edecektir. İşçiyi girdiği dar boğazdan yine HAK-İŞ'in örgütlü ve onurlu mücadelesi çıkaracaktır. Bugüne kadar emekçinin hiçbir talebini görmezden gelmeyen, kulak arkası yapmayan HAK-İŞ, işvereninden, hükümetine kadar tüm tarafları, emekçinin yanında olmaya davet edecektir. Bu buluşmalar, bir çağrıdır. Bu, ağır geçim şartları karşısında işçi-emekçiye sahip çıkma çağrısıdır. Bu, hayat pahalılığı karşısında işçiye-emekçiye kol kanat germe çağrısıdır. Buluşmalarımız, haklının yanında olma çağrısıdır. Emekçinin yanında olma çağrısıdır. Bu çağrılarla birlikte, işçinin geçim sıkıntısını ülkemizin gündeminde tutacağız. HAK-İŞ'in öncülüğünde kurulan HAK-EMEK-DER olarak da, geçim sıkıntısıyla mücadele eden milyonlarca emeklinin sessiz çığlığını, Kayseri'den, Kocaeli'nden, Gaziantep'ten haykırıp, emekliyi görmezden gelen karar vericilerin, siyasilerin gündeminde tutacağız. Şimdiden buluşmalarımızın hayırlara vesile olmasını ve çalışma hayatında işçinin emeklinin mutlu olduğu, huzuru bulduğu yeni bir dönemin kapılarını aralamasını diliyorum" dedi.

Toplantıya HAK-İŞ Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Sekreteri Eda Akbulut da katıldı. - KAYSERİ