Hak-İş İl Başkanı Aküzüm depremin ikinci yılında Kahramanmaraş'ta

Hak-İş Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, depremin ikinci yılında Hak-İş Konfederasyonunun Kahramanmaraş'ta düzenlediği istişare toplantısına katıldı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın öncülüğünde Öz Sağlık İş Genel Başkanı Devlet Sert ile birlikte Kahramanmaraş'ta istişare toplantısına katılan Mehmet Aküzüm, depremden etkilenen 11 ilde bugüne kadar gerçekleştirdikleri ve bundan sonraki süreçte atılması gereken adımları değerlendirdikleri istişare toplantısında depremin yaralarını sarmak, dayanışmayı güçlendirmek adına çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı. Kahramanmaraş'ta deprem şehitlerini andıklarını belirten Aküzüm, "Hafızalarımıza acının en derin izlerini bırakan, yüreklerimizi yangın yerine çeviren o kara günün yıldönümünde Kahramanmaraş Kapıçam Mezarlığı'nda depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizin kabirlerini ziyaret ettik, dualar ettik, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Hak-İş ve Öz Sağlık-İş Sendikası olarak depremin yaralarını sarmak en büyük sorumluluklarımızdan. Dün olduğu gibi bugün de depremden etkilenen 11 ilimizin yanında olmaya, kardeşliğimizle, dayanışmamızla yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR