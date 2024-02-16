HAK-İŞ Genel Başkanı: İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Önlenmeli

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Gerekli önlemler alınmadığı, denetim zaafı giderilmediği, cezalar caydırıcı olmadığı sürece bu tür kazaların gündemimizden hiç düşmeyeceği bir kez daha ortaya çıkmıştır. HAK-İŞ olarak iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi konusunda sendikaların önemine inanıyoruz" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, insan hayatının güvenliği açısından benzer kazaların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğine vurgu yaptı. Toprak kaymasında göçük altında kalanların bir an önce sağ olarak kurtarılmalarını temenni ettiğini belirten Arslan, "İnsan hayatı her şeyin üstündedir. Bu ve benzer kazalar yaşanmaması için iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri konusunda gerekli tedbirler alınarak, kanunlar ve ilgili mevzuatlara tam olarak uyulmalı, insan hayatını yok sayan çalışma koşulları ve uygulamalardan vazgeçilmeli, denetimler artırılmalı ve yaşanan kazanın sorumluları tespit edilerek yargı önünde en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Çünkü bir iş yerindeki tedbirsizlik, denetimsizlik ve ihmalin faturasını emeğiyle geçinen işçiler ödemektedir" ifadelerini kullandı.

"Cezalar caydırıcı olmadığı sürece bu tür kazaların gündemimizden hiç düşmeyeceği bir kez daha ortaya çıkmıştır"

İş kazalarının yüzde 98'inin önlenebilir kazalar olmasına karşın, koruyucu önlemlerin alınmadığı ya da ihmal edildiği iş yerlerinde ortaya çıkan kazalar sonucunda işçilerin hayatını kaybettiğini ya da sakat kaldığını belirten Arslan, "Gerekli önlemler alınmadığı, denetim zaafı giderilmediği, cezalar caydırıcı olmadığı sürece bu tür kazaların gündemimizden hiç düşmeyeceği bir kez daha ortaya çıkmıştır. HAK-İŞ olarak iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi konusunda sendikaların önemine inanıyoruz. Toplu iş sözleşmesi hakkının kullanılması, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin oluşturulması, sendikal faaliyetlerin artması, sonuç olarak örgütlü toplum haline gelinmesi, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilincin artırılması ve kazaların önüne geçilmesi konusunda önemli bir rol oynayacaktır" açıklamasında bulundu.

Arslan şu şekilde devam etti:

"HAK-İŞ Konfederasyonu olarak sendikal örgütlenmenin arttığı, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının olmadığı bir çalışma hayatı talebimizi yineliyor, yaşanan

elim olayda kusuru bulunanların tespit edilerek cezalandırılmasını ve iş kazalarında can kayıplarının sona ermesini bekliyoruz. Göçük altındaki kardeşlerimizin sağ olarak kurtarılmalarını temenni ediyor ve umutla bekleyen ailelere sabırlar diliyor, Erzincan ve tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." - ANKARA