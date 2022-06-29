HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan Kayseri'ye geliyor
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yarın düzenlenecek olan HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası Kayseri Şube 9. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yarın düzenlenecek olan HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası Kayseri Şube 9. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.
Saat 10.00'da başlayacak genel kurula katılacak olan Mahmut Arslan, çalışma hayatı ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. - KAYSERİ
İhlas Haber Ajansı / Yerel