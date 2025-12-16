Diyarbakır HAK-İŞ ve Öz Sağlık İş, Aküzüm öncülüğünde toplandı

HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Şube Başkanı Mehmet Aküzüm'ün başkanlığında yönetim kurulu, temsilciler ve komite başkanları toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda 2025 yılında yapılan faaliyetler ve çalışmalar detaylı bir şekilde masaya yatırılırken, 2026 yılında yapılacak olan çalışmalar hakkında detaylı değerlendirmelerde bulunuldu. Aküzüm, "Biz emek hareketine katkı sunmak adına gece gündüz demeden kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz, birlik ve beraberlik içerisinde emekçi arkadaşlarımıza hizmetin en iyisini sunmak adına mücadelemiz devam edecektir. HAK-İŞ Türkiye'nin en köklü ve en başarılı, 81 ilde teşkilatı olan, emek hareketine katkı sunan, mazlum ve mağdurların sendikasıdır" dedi. - DİYARBAKIR