HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Açıklaması

HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin açıklama

ANKARA - Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Görüşmeler çerçevesinde işçi tarafı rakamın 2025 yılı ilk altı ayı için günlük en düşük brüt ücretin bin 800 lira olması ve yine 2025 yılı ilk altı ayı için yüzde 50, sonraki altışar aylık dilimler için yüzde 25 zam talep etmişti.

İşveren tarafı olan TÜHİS ise ilk teklifini 13 Haziran'da birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 16, birinci yılın ikinci altı ayı için yüzde 8; ikinci yılın birinci altı ayı için yüzde 7, ikinci yılın ikinci ikinci altı ayı için ise yüzde 5 zam teklifinde bulunmuştu.

Bu çerçevede HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Arslan, görüşmenin ardından Konfederasyonuna bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası ev sahipliğinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Burada konuşan Arslan, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşmesine ilişkin, "Bakanlığımız bu süreci uzatmadan, sosyal taraflara tekliflerini verip, bir an evvel karar verilmesini sağlamamız gerekiyor. Bu bizi ciddi şekilde mağdur ediyor. 5 aylık enflasyon yüzde 15, bize önerilen 6 aylık zam yüzde 16. Biz henüz imzalamadığımız, ücretini almadığımız birinci altı aylık zammı cebimize girmeden enflasyona teslim ettik. Dolayısıyla bu olacak iş değil. Burada tek kaybedenler var, çalışanlar. Onun için biz, bu tür süreçlerin daha hızlandırılması konusunda ısrar ediyoruz. Bakanımızla ve Cumhurbaşkanı Yardımcımızla yaptığımız görüşmede bu tekliflerin kabul edilemeyeceğini, işçilere götürülmesine gerek duymadığımızı kendileriyle paylaştık. Sayın Bakanımız bütün bu itirazlarımızı, eleştirilerimizi ve beklentilerimizi dikkatlice dinledi. Kendisi 'bu tekliflerin bir son değil, başlangıç olduğunu, önümüzdeki kısa zamanda yeni bir teklif sunacaklarını' ifade etti. Bu son derece olumlu. En azından bizim son teklifimiz denmedi. Yeni bir teklif çalışması olacak" ifadelerini kullandı.

Arslan, cumartesi günü konfederasyonun başkanlar kurulunu Van'da toplayacaklarını ve orada kamu çerçeve protokolünü ayrıntılı bir şekilde tartışacakları bilgisini paylaşarak, "Pazartesinden hafta sonuna kadar, kamu çerçeve protokolünün muhatabı sendikalarımız, 81 ilde işyeri ziyaretleri ve ortak toplantılar yapacak. Taleplerimizi içeren yazılarımızı, Cumhur İttifakı'nın o ildeki il başkanlıklarına gidip sunacaklar. Bu tamamlandıktan sonra da bir değerlendirme yapacağız. İkinci aşamayı da o değerlendirmeden sonra kamuoyuyla paylaşacağız" şeklinde konuştu.

"Biz çalışanlar adına bu masadayız"

Sunulması beklenen ikinci teklifte kırmızı çizgilerinin olup olmadığına yönelik sorulan soruyu yanıtlayan Arslan, "HAK-İŞ'in kırmızı çizgisi, işçilerin iradesine uymaktır. Dolayısıyla bizlere verilecek olan ikinci teklifi, önce koordinasyon kurulumuz, daha sonra da HAK-İŞ'te değerlendiririz. Bu değerlendirmemiz ışığında üyelerimizin kararına sunacağımız bir teklif varsa, sendikalarımız bunları kendi üyeleriyle değerlendirecek. Eğer 'bu bizim için yeterlidir' denirse, bizim açımızdan bitmiş olur. Dolayısıyla biz çalışanlar adına bu masadayız" ifadelerini kullandı.

Arslan, beklentilerini karşılamayacak teklifin gelmesi durumunda, sendikalarının grev dahil olmak üzere bütün haklarının saklı olduğunu kaydetti.

Sürecin masada bitmesi yönünde beklentilerinin olduğunu aktaran Arslan, "Türkiye'nin şartlarını ve çalışanların mağduriyetlerini dikkate alarak makuliyet çizgisinde bir teklifi umarım bir an evvel oluştururlar. Eğer aksi olursa da tabii ki demokratik süreç işler. Türkiye'de her alanda olumlu yönde gelişmeler devam devam ederken, emeğin hakkının da korunacağı bir teklifi hak ettiğimizi düşünüyorum. İşçiler bunu hak ediyor" değerlendirmesinde bulundu.