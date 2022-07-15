HAK-İŞ Başkanı Arslan: "15 Temmuz, Türkiye'nin çok önemli bir kilometre taşıdır" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HAK-İŞ Başkanı Arslan: "15 Temmuz, Türkiye'nin çok önemli bir kilometre taşıdır"

İhlas Haber Ajansı - Oğuzhan Halil Özbek - Yerel
 - Güncelleme:

İŞ Başkanı Arslan: "15 Temmuz, Türkiye'nin çok önemli bir kilometre taşıdır" 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümün dolayısıyla Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu o gece şehit ve gazi olan vatandaşları andı.

HAK-İŞ Başkanı Arslan: "15 Temmuz, Türkiye'nin çok önemli bir kilometre taşıdır"

ANKARA - 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümün dolayısıyla Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu o gece şehit ve gazi olan vatandaşları andı. 15 Temmuz gecesinin Türk Halkı'nın birliğini pekiştirdiğini belirten HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "15 Temmuz, Türkiye'nin çok önemli bir kilometre taşıdır. Başarısız bir darbe girişimi olarak milletin, darbecilere karşı verdiği bir derstir" dedi.

HAK-İŞ, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yıl dönümünde Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitliği'nde anma töreni gerçekleştirdi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve konfederasyon üyelerinin katıldığı program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

15 Temmuz darbe girişiminin milletin darbe girişiminde bulunanlara verdiği bir ders olduğunun altını çizen HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, "Bu topraklarda emelleri olan hainlerin, içerden ve dışardaki birtakım taşeronlarının marifeti ile Türkiye'ye yaşatmak istedikleri ihaneti boşa çıkardık. 15 Temmuz, Türkiye'nin çok önemli bir kilometre taşıdır. Başarısız bir darbe girişimi olarak milletin, darbecilere karşı verdiği bir derstir. 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştirmek isteyen ihanet şebekeleri ne yazık ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onurlu üniforması içerisinde saklanarak adeta Türk Milleti'ne kan kusturdular" ifadelerini kullandı.

Darbe girişiminde Türk Milleti'nin sadece, Türkiye'de bulunan terör örgütü üyeleri ile değil yurt dışındaki destekçilerini de bozguna uğratıldığını dile getiren Arslan, "Türkiye'deki üyeleri ile 15 Temmuz hain darbe girişimi sadece içerideki ihanet şebekelerinin değil, ne yazık ki NATO'da ve belli bölgelerde müttefikimiz olduğunu iddia eden ülkeler başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, NATO karargahında planlanmış bir ihanet darbesinin adıdır 15 Temmuz. Yendiklerimiz sadece bu ülkedeki FETÖ'nün uşakları değil. Yendiklerimiz dünyanın süper gücü ve NATO'nun içerisindeki bir kısım ihanet şebekeleridir. Bunu darbe gecesi başarılı olamayan hainler NATO karargahında toplandılar, ABD'de toplandılar" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Yerel

Genel Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title