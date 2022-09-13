Haftalık İzin Günlerine 3 Kez Uymayan Berber ve Kuaförlerin Ruhsatı İptal Edilecek

Edirne'de erkek berberleri, kadın kuaförleri ve güzellik salonları, 1 Ekim’den itibaren haftada bir gün izin yapacak. Alınan izin günü kararına uymayan esnafa iki ihlalde para cezası kesilecek, üçüncü ihlalde ise ruhsatı iptal edilecek.

Edirne'de erkek berberleri, kadın kuaförleri ve güzellik salonları, 1 Ekim'den itibaren haftada bir gün izin yapacak. Alınan izin günü kararına uymayan esnafa iki ihlalde para cezası kesilecek, üçüncü ihlalde ise ruhsatı iptal edilecek.

Edirne Valiliği, berber ve kuaförlerin talepleri doğrultusunda, 1 Ekim tarihinden itibaren il genelindeki berber, kuaför ve güzellik salonlarının kapalı olacağı gün ve saati belirledi. Valiliğin aldığı karara göre; Edirne'deki berber ve güzellik salonları 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren pazar günleri, kadın kuaförleri ise 1 Kasım-31 Mart arasında pazar günleri, 1 Nisan-31 Ekim arasında ise salı günleri kapalı olacak.

"ÜYELERİMİZE DANIŞTIK"

Edirne Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Selçuk Gül, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada, sınır kapılarında bulunan berber ve kuaförlerin kanundan muaf olduğunu açıkladı. Gül, şunları söyledi:

"Bakanlığımızın almış olduğu karar doğrultusunda yetki valiliklere verildi. Biz de üyelerimize danıştık, üyelerimizin görüşleri doğrultusunda erkek berberleri pazar günü, bayan kuaförleri yaz ayının ilk altı ayı salı günü, ikinci altı ay pazar günü olmak şartıyla uygulamaya başlayacağız, 1 Ekim'den itibaren. 1923'te çıkan kanun doğrultusunda haftada bir gün tatil yapma mecburiyetini devletimiz koymuştu. O zaman pazar günleri yapılıyordu. Zaman içerisinde zamanın değişimi, teknolojiler derken bunlara uymamaya başladılar. Devletimiz, tekrardan bununla alakalı esnafın haftada bir gün tatil yapmasını uygun gördüğünden dolayı herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Oturduğu zaman daha da rahat olacak hem esnafımız hem vatandaşlar açısından.

"ÜÇÜNCÜDE RUHSATI İPTALİ OLACAK"

Cezai uygulaması var. Şu anda rakamsal olarak net bir şey söyleyemem. Fakat Ticaret İl Müdürlüğü'müzden aldığımız bilgi doğrultusunda, 'İki sefer para cezası, üçüncüsünde ruhsat iptali olacak' diye söylendi."