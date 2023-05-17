Hafta sonu yağışlar geri geliyor

Erzurum'da dün yüzünü gösteren güneşli hava, hafta sonu yerini yine yağmurlu günlere bırakıyor.

Ülkemizde mevsim normallerinde devam eden hava sıcaklıkları hafta sonu itibariyle yağışlı havaların etkisine girecek. Erzurum'da uzun süren kış aylarından sonra baharla beraber gelen yağmurlar nedeniyle evlerinden kalmak zorunda kalan vatandaşlar, güneşli ve açık havayı fırsat bilerek kendilerini park ve bahçelere attılar. Özellikle Cumhuriyet Caddesi, Yakutiye Kent Meydanı, Kale Çevresi, Yüzüncü Yıl ve Aziziye Millet Bahçesi, Havuzbaşı ve Çifte Minareli Medrese'nin olduğu alanlarda vatandaşların özlem duydukları çimlerde baharın güzelliğini yaşadığı görüldü.

Ancak bu keyifli anlar hafta sonunda yağışlarla birlikte ortadan kalkacak. Meteorolojin 6 günlük hava tahminlerine bakıldığında; Erzurum'da bu günden itibaren en düşük sıcaklık 4 derece, en yüksek sıcaklık ise 21 derece olarak tahmin ediliyor. 18-19 Mayıs günleri Erzurum'da rüzgarlı bir hava beklenirken hafta sonuyla beraber yağışlı havalar etkisini gösterecek. - ERZURUM