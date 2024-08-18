Hafriyat kamyonunun lastiği bomba gibi patladı, o anlar kamerada

Hafriyat kamyonunun lastiği bomba gibi patladı, o anlar kamerada

BURSA - Bursa'da seyir halinde olan hafriyat kamyonunun lastiği bomba gibi patladı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan hafriyat kamyonunun lastiği bomba gibi patladı. Facianın eşiğinden dönülen anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.