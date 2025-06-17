Hafızlar, Sarıkız Yatılı Hafızlık Kursu'nda Mezunlar Buluşmasında Bir Araya Geldi

Hafızlar, Sarıkız Yatılı Hafızlık Kursu'nda Mezunlar Buluşmasında Bir Araya Geldi
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Afyonkarahisar'daki Sarıkız Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu, mezunlarıyla 1. Mezunlar Buluşması düzenledi. Programda hafızlığın önemi vurgulandı ve geleneksel etkinliklerin devam ettirilmesi gerektiği ifade edildi.

Afyonkarahisar'ın köklü hafızlık kurumlarından Sarıkız (Davut Ayşe Okyar) Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu, 1. Mezunlar Buluşması gerçekleştirildi.

2000-2025 yılları arasında mezun olan hafızların katıldığı programa İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Müftü Yardımcısı Mevlüt Şahiner, kurs idarecileri, hocalar ve öğrenciler iştirak etti. Kurs Yöneticisi Safure Okutan, mezunlarla yeni binada ilk kez buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek bu buluşmayı gelenekselleştirmek istediklerini belirtti. Müftü Lütfü İmamoğlu ise hafızlığın korunmasına dikkat çekerek, mezunlara kurs kapılarının tekrar için her zaman açık olduğunu söyledi. Program, dua, ikramlar ve "Hoş Sada" Kadın Korosu'nun seslendirdiği ilahilerle sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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