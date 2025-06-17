Hafızlar, Sarıkız Yatılı Hafızlık Kursu'nda Mezunlar Buluşmasında Bir Araya Geldi

Afyonkarahisar'ın köklü hafızlık kurumlarından Sarıkız (Davut Ayşe Okyar) Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu, 1. Mezunlar Buluşması gerçekleştirildi.

2000-2025 yılları arasında mezun olan hafızların katıldığı programa İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Müftü Yardımcısı Mevlüt Şahiner, kurs idarecileri, hocalar ve öğrenciler iştirak etti. Kurs Yöneticisi Safure Okutan, mezunlarla yeni binada ilk kez buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek bu buluşmayı gelenekselleştirmek istediklerini belirtti. Müftü Lütfü İmamoğlu ise hafızlığın korunmasına dikkat çekerek, mezunlara kurs kapılarının tekrar için her zaman açık olduğunu söyledi. Program, dua, ikramlar ve "Hoş Sada" Kadın Korosu'nun seslendirdiği ilahilerle sona erdi. - AFYONKARAHİSAR