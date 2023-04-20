Hafızalar son mukabele-i şerifi okudular

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, Şehit Yavuz Selim Karaman Hafızlık Kur'an Kursunda hafızlığını tamamlayan öğrenciler ramazan ayı münasebetiyle Çarşıbaşı Camii başta olmak üzere İlçedeki muhtelif camilerde mukabele okudular.

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, Şehit Yavuz Selim Karaman Hafızlık Kur'an Kursunda hafızlığını tamamlayan öğrenciler ramazan ayı münasebetiyle Çarşıbaşı Camii başta olmak üzere İlçedeki muhtelif camilerde mukabele okudular.

Bugün itibariyle son cüzleri okuyan hafız öğrenciler hatimlerini tamamladılar. İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu İkindi namazından önce Çarşıbaşı Camiinde hafızlığın önemi ve Kur'an okumanın faziletleri hakkında sohbet etti.

Okunan mukabelelerin, hatimlerin ve Yasin-i Şeriflerin duasını yapan İlçe Müftüsü Eroğlu, İkindi namazını kıldırarak namaz sonrası küçük hafızları ve camii cematını tebrik etti. - ÇORUM