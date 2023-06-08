Hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı Çorum'da otomobilin, hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'da otomobilin, hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Binevler 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gamze Y. idaresindeki 07 AON 079 plakalı otomobil Binevler 1. sokağa girmek isteyen Murat İ. idaresindeki 19 JA 116 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.