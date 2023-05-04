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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı

Yerel Haberler

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı

ÇORUM - Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, İnönü Caddesi Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer B.E. idaresindeki 19 UP 673 plakalı hafif ticari araç ile Mahmut M. A. idaresindeki 19 ABS 557 plakalı otomobil kavşak üzerinde çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, Çorum Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddeti ile araçlar hurdaya dönerken otomobil içerisinde sıkışan sürücü Mahmud M.A. ile yanında bulunan Musa A. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücüler ve yolcu olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kente bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Öte yandan sürücü Mahmut M.A. ve Musa A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eray Uzun - Yerel

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