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Hacılar'da Engelliler Günü programı

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Hacılar İlçe Müftülüğü, Engelliler Günü kapsamında Kayseri İl Müftülüğü ile Hacılar İlçe Müftülüğü Engelliler Koordinatörlüğü tarafından bir program düzenledi.

Hacılar İlçe Müftülüğü, Engelliler Günü kapsamında Kayseri İl Müftülüğü ile Hacılar İlçe Müftülüğü Engelliler Koordinatörlüğü tarafından bir program düzenledi.

Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Hacılar Müftüsü Mustafa Bahacan, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, görme engelli öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan Hacılar İlçe Müftüsü Mustafa Bahacan, "Engelli kardeşlerimizin vicdanları ve gönülleri açık, ancak bazı engellerle karşı karşıyalar. Onları her yerde görüyoruz ama maalesef yokmuş gibi davranıyoruz. Bu bir gerçek. Bu sebeple bu tür programlar ne kadar sık yapılırsa, o kadar önemli" şeklinde konuştu.

İl Müftüsü Yusuf Akkuş, konuşmasında "Devletimize Cenab-ı Hak zeval vermesin. Çünkü devletimiz elimizden geldiği kadar gayret ediyor. Asıl engel bizim zihnimizde, kafamızda, gönlümüzde olan engellerdir. Eğer aramızda sevgi ve muhabbet yoksa asıl engel budur. Bu yavrularımızın, kril alfabesiyle parmak ucuyla Kur'an okuması bizlere ders olmalı. Engelli olmadıkları halde bu kadar sabır ve azim göstermeleri, asıl engelin sevgisizlik ve ilgisizlik olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da konuşmasında, "Yerel yönetim olarak tüm Türkiye'de her zaman engelli bireylerin yanında olmaya gayret ediyoruz. Ancak burada sizlerin, bu gençlerimizin 24 saat boyunca birlikte olmaları, onların bütün işleriyle ilgilenmeleri, inanıyorum ki Rabbimizin cennetle müjdelediği önemli konulardan biri olacaktır. Allah sizlerden razı olsun. Engel aslında sevgisizliktir. Engel, ilgisizliktir. Fiziksel engel olmayan birçok insan kendi kendine engeller oluşturuyor. Bu durumun farkına varmaları gerekiyor. Hayatta sevgi ve ilgi esastır." ifadelerini kullandı.

Hacılar İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen program, engelli öğrencilerin işaret diliyle söyledikleri ilahiler, şiirler ve sema gösterileriyle devam etti. Katılımcılara protokol tarafından hediyeler ve çiçekler takdim edilerek program son buldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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