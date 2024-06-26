Hacılar Avrupa eleme maçlarını seyrederek milli duyguları canlı tuttu

Avrupa'da eleme grup maçlarını hac vazifesini yaptıkları mübarek mekanlarda seyreden hacılar, milli duyguları canlı tuttular.

Suudi Arabistan'ın Medine-i Münevvere şehrinde bulunan yaklaşık 30 bin Türk hacı, Çekya ile oynanan maçı büyük bir heyecanla takip ettiler. Yatsı namazından 1 saat sonra ekran başına geçen hacılar, kaldıkları otellerin lobilerinde duygu yüklü dakikalar geçirdiler. Cep telefonu ve dizüstü bilgisayarlarından kafeteryada seyretmeye başladıkları maçın ilk golünde ise otel ayağa kalktı. Maç sonrasında ise oyun ile alakalı yorumlar otellerin zemin katlarını adeta stadyuma çevirdi. - MEDİNE