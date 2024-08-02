Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin alçak suikast sonucu şehit edilmesinin ardından yurttaki tüm camilerde sela okundu ve Cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Ankara'daki Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde binlerce vatandaşın katılımıyla Haniye için dualar edildi ve İsrail'in işgali altındaki Gazze'deki Filistinliler için de dua edildi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin alçak suikast ile şehit edilmesinin ardından yurttaki tüm camilerde sela okunurken, Cuma namazının ardından ise gıyabi cenaze namazı kılındı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından, yurttaki tüm camilerde suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için sela okunacağını ve gıyabi cenaze namazı kılınacağını açıklamıştı.
Ankara'nın tarihi ve simge yapılarından Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde ise Haniye için Cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaza çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi eşlik ederken binlerce vatandaş Haniye için gıyabi cenaze namazında saf tuttu. Namazın ardından Haniye için dualar edildi. Avuçlarını semaya açan vatandaşlar, İsrail'in işgali altındaki Gazze'deki Filistinliler için de dualar etti, gözyaşı döktü.
Namazın ardından "Hamas'a selam direnişe devam", "Zalimler için yaşasın cehennem" ve "Kahrolsun Amerika" sloganları da atıldı. - ANKARA