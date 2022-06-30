Hacı adaylarının Hira Dağı'na heyecanlı tırmanışı

Peygamber Efendimize 'Oku' emrinin geldiği, peygamberlik (nübüvvet) nurunun indiği Nur Dağı'na çıkmak için yaşlısı, genci 1 saatlik zorlu tırmanış gerçekleştiriyor.

Hac ibadeti için Mekke'de bulunan hacı adayları Peygamber Efendimize 'Oku' emrinin geldiği 643 metre yüksekliğindeki Nur Dağı'na çıkmak için zorlu bir tırmanış gerçekleştiriyor. Hacı adayları yaklaşık 1 saatlik dik tırmanışın ardından, önce vakit namazlarını Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sallahü aleyhi vesellem) ayak bastığı yerlerde eda ediyor. İlerleyen yaşına rağmen dağa tırmanmaktan vazgeçmeyen hacı adayları, Peygamber Efendimizin ruhaniyetini hissettikleri kutsal dağda gözyaşlarına boğuluyor. Birçok hacı adayı duygularına hakim olamazken, özellikle Türk hacıların yoğun ilgi gösterdiği Hira Mağarası'nda duygusal anlar yaşanıyor.

Hacı adayları, gündüz hava sıcaklığının zaman zaman 40 derecenin üzerine çıkması nedeniyle Hira Mağarası'na ulaşmak için akşam ve gece saatlerini tercih ediyor. Kutsal topraklara gelen hacı adayları şükür duaları ediyor. Dünyanın değişik coğrafyalarından gelen Müslümanlar, zorlu bir tırmanış gerçekleştirseler de sarp yolun maneviyat yüklü olduğu için kendilerini yormadığını belirtiyor. Manevi iklimde rahatladıklarına dikkat çeken hacı adayları, 'Oku' emrinin bulunduğu Alak Suresi'ni kutlu mağara ve civarında büyük bir huşu ile tilavet ederek, o anları yad ediyorlar. Bu zorlu yolculuk sırasında yaşı itibariyle güçlük çeken hacı adaylarına ise mutlaka genç bir yardımcı geliyor. Tırmanışta çok heyecanlı olanlar hızlı hızlı giderken, küçük çocuklarını da alıp bu mukaddes dağa çıkanlar da dikkat çekiyor. Mağaranın içine girebilmek için uzun süre sıranın kendilerine gelmesi için dışarıda sabırla bekleyen hacı adayları Nur Dağı'nın en yüksek kesiminden Kabe-i Muazzama'yı izliyor.

MEKKE'DE HİLALİ BEKLEDİLER AMA GÖREMEDİLER

Zilhicce ayını gözlemek için de Nur Dağına çıkan Müslümanlar, Mekke'i Mükerreme şehrinin yüksek dağlarından hilali gözlemliyor. Çarşamba akşam namazı vakti 296 derece istikametinden çok küçük olarak hilalin çıkmasını bekleyen Müslümanlar Mekke'den nem (ufunet) nedeniyle hilali göremediler.

Öte yandan Riyad'dan yapılan açıklamada, Zilhicce hilalinin görüldüğü belirtilerek 8 Temmuz Cuma günü Arafat vakfesine hacıların çıkartılacağı kaydedildi.

KABE'Yİ KARŞILARINA ALAN HACI ADAYLARI BÜYÜK BİR HUŞU İLE NAMAZLARINI KILIYOR

Nur Dağında dua etmenin bile çok farklı olduğunu belirten hacı adayları, manevi iklimden doya doya faydalanmaya çalışıyor. Peygamber Efendimiz zamanında kısmen üstü açık olan ancak daha sonra üstüne düşen taşlar ile tam bir mağara halini alan Hira Mağarası'nda güneşin doğuşu iki cihan güneşi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sallahü aleyhi vesellem) hatıraları ile birleşince Müslümanların heyecanı daha da artıyor. Kutsal mağarayı ziyaret edenler, namazlarını da mağaranın içerisinde, önünde ve üzerinde eda ederken, Mekke ve Harem-i Şerif manzarası, manevi atmosferi daha da artırıyor. Kayaların üzerinde Kabe'yi karşılarına alan hacı adayları büyük bir huşu ile namazlarını kılıyor. Yolda hacı adaylarına soğuk su, çay ve meşrubat satan küçük mekanlar dağa tırmanırken yorulanlara dinlenecek soluklanma alanı oluyor. Hira Mağarası aşırı sıcak ve zorlu tırmanışa rağmen günün 24 saati ziyaretçi akınına uğruyor.

Öte yandan, Suudi yönetimi Nur Dağı'nın ziyaret edilmesini istemediği için gerekli merdiven ve tesisleri yıllardır yapmıyor. Yönetimin, bu kutsal mekanın ziyaretine çok sıcak bakmıyor. Maymunların ziyaretçilerin çantalarını kaçırmaları da yolcular için sıkıntı oluşturuyor.

(İrfan Altıkardeş - Süleyman Aydın /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel