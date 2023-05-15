Üye Girişi
Haberi Paylaş
Hacı adaylarına uygulamalı seminer verildi

Hacı adaylarına uygulamalı seminer verildi

Yerel Haberler

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 2023 yılında hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına ibadetlerini eksiksiz olarak yapabilmeleri için seminer verildi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 2023 yılında hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına ibadetlerini eksiksiz olarak yapabilmeleri için seminer verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 Yılı Hac Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına yönelik 'Hac Eğitim Seminerleri' devam ediyor. Sultanhisar ilçesinde hac ibadetini yerine getirecek olan hacı adayları için uygulamalı seminer verildi. Sultanhisar Müftülüğü Çarşı Camii'nde düzenlenen seminerde hac organizasyonunda; dikkat edilecek hususlar, ibadet bilinci, ihram, tavaf, say ve haccın diğer menasiki ile ilgili bilgiler verildi. Sultanhisar İlçe Müftüsü Yakup Şener, "Mayıs ayı sonu itibariyle başlayacak hac yolculuğunda hacı adaylarımıza hayırlı yolculuklar diliyor, mebrur bir hac yaparak salimen dönmelerini yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. - AYDIN

Aydın Seçim Sonuçları
Aydın Yerel Seçim Sonuçları 2019
Aydın Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Sultanhisar Aydın Hac Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title