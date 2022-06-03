Hacı adaylarına hac öncesi seminer verildi - Haberler

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Hacı adaylarına hac öncesi seminer verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hacı adaylarına hac öncesi seminer verildi

Kırklareli İl Müftülüğü, 2022 yılında hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına seminer verdi.

Kırklareli İl Müftülüğü, 2022 yılında hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına seminer verdi.

Koronavirüs kısıtlamalarının ardından Suudi Arabistan yönetiminin hacı adaylarını kabul edeceğini açıklamasıyla İslam alemini hac heyecanı kapladı. Bu doğrultuda Kırklareli ilinden hac vazifesini yerine getirmek için Mekke ve Medine'ye gidecek olan hacı adaylarına Kırklareli İl Müftülüğü tarafından 'hac semineri' verildi.

Haziran ayında yola çıkacak olan hacı adaylarının, hac ibadetini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmelerini temin etmek amacıyla düzenlenen seminerlerde ihram, say, tavaf, selamlama, kurban gibi haccın farzlarının yanı sıra haccın sünnetleri anlatıldı.

Kırklareli İl Müftülüğü Gençlik merkezinde yapılan seminerlere konuşmacı olarak katılan Kırklareli İl Müftüsü Aydın Yığman, hacı adaylarına ibadet bilinci, hac ibadeti, hac ibadetinin gereği olarak bir arada yaşama bilinci konulu sunum gerçekleştirdi. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Suudi Arabistan Koronavirüs Kırklareli Yerel Haberler

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