Samsun'un Havza ilçesinde müftülük tarafından, kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına eğitim veriliyor.

Havza Müftülüğü tarafından yapılan açıklamadan Havza'dan 59'u Diyanet İşleri Başkanlığı 20'si özel şirketlerinin organizasyonu ile toplam 79 hacı adayı kutsal topraklara gidecek. Hac vazifelerini yerine getirecek hacı adaylarına Havza Müftüsü Cemil Alıcı ve din görevlileri tarafından Merkez Kevser Camisi'nde tavaf, say, ihram giyme, bulundurulması gereken evraklar ve yanlarına almaları gerekli malzemeler gibi konularda bilgi verdi.

Hac vazifesini yerine getirecek hacı adaylarına verilen uygulamalı eğitim seminerlerine başladıklarını belirten Müftü Alıcı, "Hacı adaylarına nasıl ibadet edecekler, nereleri ziyaret edecekler, nasıl hacı olacaklarına kadar her konuda eğitici bilgiler vermekteyiz. Eğitim 2 gün sürecek. İnşallah Diyanet İşleri Başkanlığı kafilesi ile giden hacı adaylarımızı 12 Haziran tarihinde kutsal topraklara yolcu edeceğiz" dedi. - SAMSUN