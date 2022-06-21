Hacı adayları dualarla uğurlandı

Bursa İl Müftülüğü tarafından organize edilen programla hacı adayları dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Bursa İl Müftülüğü bahçesinde toplanan hacı adayları ve yakınları, Kur'an-ı Kerim ve okunan ilahilerle, duygusal anlar yaşadı. Ailelerine ve yakınlarına uzun uzun sarılan 176 hacı adayını uğurlamaya Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da katıldı. İki yıl aradan sonra Medine'ye gidecek vatandaşları uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, "Allah sağ salim gidip gelmeyi nasip etsin. Bu yolculuğunu hayırlı ve mübarek eylemesini, gidemeyen kardeşlerimize de oralara gitmeyi nasip eylesin. Giden kardeşlerimizin de ülkemizin ve milletimize dua etmeyi nasip etsin" dedi.

Uzun zamandır bu anı beklediklerini belirten gözü yaşlı hacı adayları ise, "Bu sene Allah'a hamdolsun kurada çıktı. Çok mutluyum. Çok değişik bir duygudur. Allah herkese nasip eylesin. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin inşallah" şeklinde konuştu.

Bursa'dan bu yıl yaklaşık bin 500 kişinin gitmesi beklenirken, şu ana kadar 3 kafileyle yaklaşık 500 kişi kutsal topraklara uğurlandı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel