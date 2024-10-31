Hac Kura Çekilişi Gerçekleşti: 1.8 Milyon Kişi Arasında 84 Bin 942 Kontenjan Dağıtıldı

Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hacı adayları, sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

2025 yılının hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda hacı adaylarının yakınlarının da katılımı ile çekildi. 1 milyon 849 bin 584 kişinin yer aldığı çekilişle bu sene Türkiye'den 84 bin 942 kişiye hacca gitme imkanı sağlanacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı konuşmada binlerce Müslüman'ın kalbinin kutsal topraklarda attığını belirterek, "Kura sonucu ne olursa olsun her birinizin yüzündeki sevinç ve hüzün de çok değerlidir. Bu duygularınız Allah katında çok kıymetlidir. Müminler olarak sevincimiz ve hüznümüz de imanımızdandır. Amellerimize anlam katan ve onları değerli kılan da imanımız, niyetimiz ve samimiyetimizdir. Hac için kuraya girerek bu niyetinizi ve samimiyetinizi gösterdiniz. Sonuç ne olursa olsun gayemiz daima Allah'ın rızasını kazanmak olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının tüm mensuplarının hacı adaylarını düşünerek çalıştığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl 159 bin 798 vatandaşımız ön kayıt yaptırmıştır. Geçmiş yıllardan kayıtları devam eden vatandaşlarımız ile birlikte bugün kuraya girecek sayı 1 milyon 849 bin 584'tür. Bugün burada 1 milyon 849 bin 584 vatandaşımız arasından kura çekilecek. Suudi Arabistan tarafından ülkemize tanınan kontenjan ise 84 bin 942'dir. Buradan adı çıkan kardeşlerimizin bu seneki hac için kesin kayıt yaptırma hakkı olacaktır. Rabbim hayırlısıyla tamamlamayı nasip etsin."

Hacı adayı Elif Doğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Heyecanlıyız, inşallah bize çıkar. Hayırlısı olsun. Nasip olmadı, inşallah bu nasip olur" dedi.

Hacı adayı Ayşe Arcaklıoğlu ise, "Çok mutluyuz. İnşallah hayırlısı olsun. Rabbim herkese nasip eylesin inşallah" ifadelerini kullandı.

Seyfi Ali Bozkaplan, "Heyecan olmaz olur mu? Kaç yıldan beri bekliyoruz? 10 sene oldu. Güncelledik de. O yüzden hac kura şansımız yüksek olabilir. Arkadaş ile beraber grup halinde gidiyoruz. İnşallah hac vazifemizi yerine getirmek için bekliyoruz. İki kere umreye gittim. Oranın özlemi farklıdır. Allah herkese nasip etsin. İnşallah size de nasip olur" şeklinde konuştu.

Üzeyir Kaya ise, "Heyecan dorukta. Ben emekli olduktan sonra umreye gideyim diye hiç düşünmüyordum ama bir sebep oldu umreye gittim. Oralar bizim topraklarımız. Atalarımız bize emanet etmişler. Orada olmalıyız ve orayı kimseye bırakmamalıyız. Sahip çıkmamız lazım. Umreye gittim, hacca yazıldım. 10 senedir bekliyoruz. İnşallah nasip olur gideriz. Bu özlemimiz biter ve vazifemizi rahatlıkla yaparız" ifadelerini kullandı.

Hacı adayları, sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. - ANKARA