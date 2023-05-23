Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Haber alınamayan şahıs çatı katında asılı halde bulundu

Haber alınamayan şahıs çatı katında asılı halde bulundu

Yerel Haberler

- Haber alınamayan şahıs çatı katında asılı halde bulundu Malatya'da bir süredir kendinden haber alınmayan şahıs çatı katında iple asılı halde bulundu.

- Haber alınamayan şahıs çatı katında asılı halde bulundu

MALATYA - Malatya'da bir süredir kendinden haber alınmayan şahıs çatı katında iple asılı halde bulundu. Yakınları tarafından bulunan şahıs kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, 10.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ailevi sorunları bulunduğu öğrenilen E.K.'den bir süre haber alamayan kardeşi şahsın yaşadığı ikamete giderek E.K.'ya ulaşmaya çalıştı. Çatı katında iple tavana asılı halde bulunan şahıs ip kesilerek aşağı indirilirken, bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

E.K.'nın hastanede tedavisi sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya Seçim Sonuçları
Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Malatya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Malatya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title