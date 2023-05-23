- Haber alınamayan şahıs çatı katında asılı halde bulundu Malatya'da bir süredir kendinden haber alınmayan şahıs çatı katında iple asılı halde bulundu.

- Haber alınamayan şahıs çatı katında asılı halde bulundu

MALATYA - Malatya'da bir süredir kendinden haber alınmayan şahıs çatı katında iple asılı halde bulundu. Yakınları tarafından bulunan şahıs kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, 10.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ailevi sorunları bulunduğu öğrenilen E.K.'den bir süre haber alamayan kardeşi şahsın yaşadığı ikamete giderek E.K.'ya ulaşmaya çalıştı. Çatı katında iple tavana asılı halde bulunan şahıs ip kesilerek aşağı indirilirken, bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

E.K.'nın hastanede tedavisi sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.