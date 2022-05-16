'Ha Haa: Bir Puki' Müzikali, Ataşehir'de Perdelerini Açıyor

ATAŞEHİR, İSTANBUL (ANKA) -

Ataşehirli çocukların sevgilisi sevimli kukla Puki, bu kez bir müzikalle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hem müzikleri hem de danslarıyla çocukların ve büyüklerin ilgiyle izleyeceği "Ha Haa: Bir Puki" Müzikali, 32 kişilik kadrosuyla 19 Mayıs'ta Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde perdelerini açacak.

Ataşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nun çalışmalarıyla ortaya çıkan sevimli kukla Puki, bu kez müzikal bir tiyatro oyunuyla sahne alarak seyircisini selamlayacak.

"Ha Haa: Bir Puki" Müzikali, sanatseverlerin buluşma noktası Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde 19 Mayıs'ta saat 20.00'de açılışını yapacak.

Müzikalin yönetmenliğini Ataşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu yönetmenlerinden Muharrem Uğurlu yaparken, sevimli kukla Puki'ye sesiyle Simge Beşiz Özkal hayat veriyor. Müzikalin müzik direktörlüğünü ise A. Oben Özkal üstleniyor. Farklı disiplinlerden birçok uzmanı bir araya getiren proje ekibinde, uzman pedagog ve psikologların yanı sıra müzisyenler ve tiyatrocular da yer alıyor.

Yönetmen Muharrem Uğurlu'nun dedesinin gerçek yaşam hikayesini perdeye taşıdığı bir müzikal atmosferde geçen oyun, rengarenk enerjisi ile seyirciyi sanatın eşsiz güzellikleriyle buluştururken öğretici mesajlar da içeriyor.

Ailece izlenebilecek ve açılış oyununa özel ücretsiz olarak sahnelenecek ilk gösterinin davetiyeleri Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nin gişelerinden alınabilecek. Müzikal, ilk oyundan sonra düzenli olarak gösterilerine devam edecek.