Güvenlik-İş Sendikası'ndan GMİS'e ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güvenlik-İş Sendikası'ndan GMİS'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Güvenlik-İş Sendikası'ndan GMİS'e ziyaret

İş'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Dorcuk, bölge yöneticileriyle birlikte Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'i ziyaret etti.

MADEN, ELAZIĞ (İHA) - TÜRK-İş'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Dorcuk, bölge yöneticileriyle birlikte Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'i ziyaret etti.

Ziyarette, Güvenlik-İş Sakarya Bölge Başkanı Güven Aramak, Düzce-Bolu İl Temsilcisi Mehmet Değerli, TTK Güvenlik Amiri ve Zonguldak İl Temsilcisi Nurettin Ünlü ile GMİS Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir de hazır bulundu. Genel Başkan Yeşil, sendikal konularda görüş alışverişinde bulunulan ziyaret nedeniyle Güvenlik-İş yöneticilerine teşekkür etti. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zonguldak, Maden, Türk, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title