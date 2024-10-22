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Güvenli Gıdaya Erişim İçin 'Tarım Cebimde' Uygulaması Kırklareli'nde Faaliyete Geçti

Güvenli Gıdaya Erişim İçin 'Tarım Cebimde' Uygulaması Kırklareli'nde Faaliyete Geçti
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Tarım Cebimde' uygulaması, Kırklareli'nde gıda işletmelerine entegre edildi. Vatandaşlar, QR kodları aracılığıyla işletmeler hakkında denetim bilgilerine erişim sağlayabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından güvenli gıdaya erişim için hazırlanan "Tarım Cebimde" uygulaması Kırklareli'nde gıda işletmelerine entegre edildi. Entegre edilen uygulama sayesinde vatandaşlar işletmeler hakkında gerekli denetim bilgilerini QR kodlarını okutarak sağlayabilecek.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, güvenli gıda için çalıştıklarını ifade ederek Kırklareli'nde vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasında "En İyi Denetçi Tüketicinin Kendisidir" ve "Bilinçli Tüketici" kamu yayım çalışmalarına yönelik, il genelde faaliyet gösteren gıda işletmelerin "Tarım Cebimde" mobil uygulamasına entegre edildiğini bildirdi. Karaca, "Vatandaşlarımızın işletmeler hakkında gerekli denetim bilgilerine, işletmelerde bulunan QR kodları okutarak erişim sağlayabileceklerdir" dedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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