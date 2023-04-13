Gürsu'nun yaramaz 'Karahıdır'ı

Gürsu'nun Karahıdır Köyü'nün uslanmak bilmeyen tatlı misafiri kedi Karahıdır, artık köy kahvesinin de maskotu oldu.

Gürsu'nun Karahıdır Köyü'nün uslanmak bilmeyen tatlı misafiri kedi Karahıdır, artık köy kahvesinin de maskotu oldu. Köylülerin gözü gibi baktıkları Karahıdır'a Gürsu Belediyesi'nin veteriner ekipleri de çok iyi şekilde bakıyor.

Gürsu'nun en güzel köylerinden Karahıdır Köyü sakinlerinin tatlı bir misafirleri var. Bir süre önce Gürsu Belediyesi ekiplerinin köyde bulup, iyileştirip sağlıklı şekilde Karahıdır Köyü'ne götürdükleri kedi yaşadığı onca badirenin ardından artık köye mal oldu. Ekiplerin gitmesinden bir süre sonra bir arabanın altında kalan, arka bacakları tutmayan kedi için köy kahvesini işleten Ahmet Sadıç hemen Gürsu Belediyesi'ni aradı.

Veteriner hekimlere ve ekiplere ulaşan Ahmet Sadıç'a gerekli destek verildi. Kediye en güzel şartlarda bakıp iyileştiren Veteriner Hekim Başak Yücel, daha sonra onu Karahıdır'a geri götürdü. Kedi Karahıdır, başına bir iş gelmemesi için köylüler tarafından güvenli bir alanda bakılmak istese de o gözünü köy kahvesi kestirdi.

Karahıdır pes etmedi yeniden köy kahvesine döndü. Pes eden köylüler onu köy kahvesine yerleştirdi. Yaşadığı onca badirenin ardından Karahıdır'ı kendine ev belirleyen Kedi Karahıdır şimdi sağlıklı, mutlu ve huzurlu. Köy kahvesinde keyifle mamasını yiyen Karahıdır yeni hayatının keyfini sürüyor. - BURSA