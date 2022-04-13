Gürsu'da metruk binalar yıkılıyor - Haberler

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Gürsu'da metruk binalar yıkılıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gürsu'da metruk binalar yıkılıyor

Gürsu'nun en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi üzerinde bulunan metruk bina, riskleri ortadan kaldırmak amacıyla yıkıldı.

Gürsu'nun en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi üzerinde bulunan metruk bina, riskleri ortadan kaldırmak amacıyla yıkıldı.

Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce yapılan planlama çerçevesinde,ilçenin çeşitli noktalarında bulunan metruk binalar yıkılarak temizleniyor. İlçe genelinde, vatandaşlar ve çevre için tehlike oluşturan metruk yapıları yıktıklarını belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Bu tip yapılar, çevresinde yaşayan vatandaşlar açısından tehlike arz ediyor. Bu durum vatandaşlarımızın şikayetlerine neden oluyor. Yapı sahibinin talebi ve vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda, hemşehrilerimizin güvenliği için bizler de gerekli prosedürü tamamladıktan sonra binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Gürsumuz'u gelişen çağdaş şehir kimliğini bozan metruk binalardan arındırıyoruz. Metruk binaları yıkarak, hem şehrimizin vitrinini yeniliyoruz hem de kazaları ve çevre kirliliğini önlemiş oluyoruz. Metruk binaların bulundukları mahallelerin sakinlerini de tedirgin eden zararlarını ortadan kaldırarak hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğini korumuş oluyoruz. Aynı zamanda ilçemizin vitrinini bozan bu yapıların oluşturduğu çirkin görüntüleri de temizlemiş oluyoruz" dedi.

Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün metruk binaların temizlenmesine ilişkin çalışmaları devam ediyor. - BURSA

Gürsu'da metruk binalar yıkılıyor

Gürsu'da metruk binalar yıkılıyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü, Atatürk Caddesi, Hisarcık, Gürsu, Yerel, Haberler

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