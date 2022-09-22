Gurme Süreyya Üzmez Mutfak Atölyesi'nde tadım yaptı

Tepebaşı Belediyesi Mutfak Atölyesi'nin konuğu olan yazar ve gurme Süreyya Üzmez, kursiyer kadınların elinden çıkan yöresel lezzetleri tattı.

Sevilen yazar, gurme ve TV programcısı Süreyya Üzmez de Tepebaşı Belediyesi Mutfak Atölyesi'ni ziyaret etti. Atölye hakkında belediye yetkililerinden bilgiler alan Üzmez, daha sonra programı için Eskişehir'in yöresel lezzetleri olan yemeklerin de tanıtımını yaptı. Mutfak Atölyesi kursiyerlerinin yaptığı lezzetleri tadan Üzmez, kadınların ve çocukların yemek pişirme teknikleri öğrenebildiği merkezin başarılı bir proje olduğunu ifade etti.

Daha sonra Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ile de bir araya gelen Üzmez, Başkan Ataç'tan Tepebaşı Belediyesi'nin çalışmalarına ilişkin bilgiler aldı. Üzmez, başarılı çalışmalarından ötürü Başkan Ataç'ı kutlayarak tebriklerini iletti. - ESKİŞEHİR