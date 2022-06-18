Güreşleri biten develerin zorlu bakımı başladı

DENİZLİ - Kış aylarında zorlu geçen güreş sezonun ardından dinlenmeye çekilen develere, yazlık bakımları yapılıyor.

Denizli'de bulunan develer yazlık bakıma alındı. Zorlu geçen güreş sezonunda güç ve kilo kaybeden develer yaz aylarında sıkı bir beslenme programın dahil oldu. Havutları indirilen develer, taze otlar beslenirken bir taraftan da tüy dökmeye başladı. Develerin geçtiğimiz kış sezonu sonrası özel beslenme programlarla bakan deve sahipleri, yeni sezonda develerinin arenalarda mücadele etmesini dört gözle bekliyor. Denizli'de bulunan Cambazoğluve Çılgın Cambazdevelerinin bakımlarını yapan deve sahibi Nabi Barutoğlu, develerin yaz aylarının başında havutlarının sökülmesiyle bakımlarının başladığını söyledi.

"Yeni sezonda develerimiz arenalarda mücadele edeceklerdir"

Havutların Nisan ayında sökülmesiyle birlikte zeytinyağı ve katranı kaynatarak elde ettikleri sıvıyı develerin bedenlerine sürdüklerini ifade eden Barutoğlu "Develere bakım yapmamızdaki amacımız, güreşlerde develerin aldığı yaralanmaları tedavi etmek ve aynı zamanda bakteri, mikrop ve hastalık oluşmasının önüne geçmektir. Yaz aylarında develerimizi yeşil otlarla besliyoruz. Bol bol yürüyüş idmanları yaptırıyoruz. Kasım ayına kadar develerimizi eski kilosuna ve gücüne ulaşmasını sağlamak için özel program yapıyoruz. Kasım ayında da yapacağımız törenle dualar eşliğinde havut giydirme töreni yapacağız. Kasım ayının sonundan itibaren yeni sezonda develerimiz arenalarda mücadele edeceklerdir" dedi.