Güre Göleti inşaatı devam ediyor Yerel Haberler Devlet Su İşleri (DSİ) 183.Şube Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesine yapımına başlanan Güre Göleti inşaatı devam ediyor. Devlet Su İşleri (DSİ) 183.Şube Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesine yapımına başlanan Güre Göleti inşaatı devam ediyor. Hocalar Güre Göleti inşaatında çalışmalar devam ediyor. Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Orhan Alp Çetin, İnşaat Mühendisi Mustafa Şimşek, DSİ 183. Şube Müdürlüğü Yapı Denetim Teşkilatı ile kil dolgu imalatlarında nükleer yoğunluk ölçer ve çabuk yöntemle sıkılık analiz kontrolleri yapıldı. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Devlet Su İşleri Mustafa Şimşek Karahisar Yerel Haberler

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