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Gürcistanlı üniversite öğrencisi Müslüman oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gürcistanlı üniversite öğrencisi Müslüman oldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencisi Gürcistan uyruklu Gıunel Gasanova, Kütahya İl Müftülüğünde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencisi Gürcistan uyruklu Gıunel Gasanova, Kütahya İl Müftülüğünde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Müslüman olmak istediğini belirterek Kütahya İl Müftülüğüne başvuran Gürcistan vatandaşı Gıunel Gasanova için ihtida merasimi düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda İslam dininin esaslarına dair bilgiler veren İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, "Müslüman olan kardeşimizi tebrik ediyorum. Rabbim yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürmeyi nasip etsin" dedi.

Annesi ve dedesinin Türkiye'ye gelmesinden sonra Müslüman olduğunu söyleyen Gasanova, "Bu konuda ailemden hiçbir baskı görmedim. Dedemin Kur'an-ı Kerimi okuyuşunu her gördüğümde İslam'ı daha da çok araştırdım ve Müslüman olmaya karar verdim" diye konuştu. Gürcistan vatandaşı olan Gıunel Gasanova Müslüman olduktan sonra "Rana" ismini aldı.

Tebrik eden İl Müftüsü Demirtaş, Rana'ya Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Rusça Elif-Ba ile Kur'an-ı Kerim ve Rusça mealini hediye etti. - KÜTAHYA

Gürcistanlı üniversite öğrencisi Müslüman oldu

Gürcistanlı üniversite öğrencisi Müslüman oldu

Gürcistanlı üniversite öğrencisi Müslüman oldu

Gürcistanlı üniversite öğrencisi Müslüman oldu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dumlupınar Üniversitesi, Gürcistan, Müslüman, Kütahya, Yerel, Haberler

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