Gürcistan, kötü hava koşulları nedeniyle Rusya ile sınırını kapattı - Haberler

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Gürcistan, kötü hava koşulları nedeniyle Rusya ile sınırını kapattı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gürcistan, kötü hava koşulları nedeniyle Rusya ile sınırını kapattı

Gürcistan ile Rusya'yı birbirine bağlayan tek kara sınır kapısı Kazbegi, bölgede etkili olan şiddetli yağmurlar nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Gürcistan ile Rusya'yı birbirine bağlayan tek kara sınır kapısı Kazbegi, bölgede etkili olan şiddetli yağmurlar nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Gürcistan'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Rusya ile sınır kapısı Kazbeqi, nehirlerin taşması ve yolun hasar görmesini nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Gürcistan Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Acil bir durum nedeniyle her türlü gümrük kontrol prosedürü askıya alındı. Şiddetli yağışlar ve nehirlerin taşması sonucu Gürcistan ile Rusya'yı birbirine bağlayan yolun bir bölümü hasar gördü" denildi.

Gürcü yetkililer, iki ülke arasındaki sınırın hava düzeldikten ve yol onarıldıktan sonra yeniden açılacağını söyledi. - TİFLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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