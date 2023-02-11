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Gürcistan'dan Türkiye'ye insani yardım tırı yola çıktı

Yerel Haberler

Gürcistan'dan Türkiye'ye insani yardım tırı yola çıktı

Gürcistan'dan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından mağdur olan vatandaşlar için insani yardım malzemelerini taşıyan tır, Marneuli kentinden Türkiye'ye hareket etti.

Gürcistan'dan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından mağdur olan vatandaşlar için insani yardım malzemelerini taşıyan tır, Marneuli kentinden Türkiye'ye hareket etti.

Gürcistan'ın Türkiye'deki depremzedelere destek olmak için başlatılan yardım kampanyaları sürüyor. Marneuli kentindeki AktualGe ve Hz. İmam Ali Fonu tarafından başlatılan büyük ölçekli Türkiye'ye yardım kampanyası kapsamında toplanan yeni giysi, battaniye, kuru gıda, ilaç, ısıtıcı ve hijyen malzemelerinden oluşan yardımlar Türkiye'ye gönderildi. Gürcistan'da şu ana kadar halk tarafından Türkiye'ye 15 tır yardımın gittiği öğrenildi. - TİFLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Gürcistan Türkiye Yerel Haberler

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