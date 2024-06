Gürcistan'dan alışveriş azaldı, fiyatlar yükseldi

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Kemalpaşa'da esnaflık yapan Halit Danışmaz, "Şu an işler durgun, fiyatlar tüm kalemlerde yükseldi ülkemizde ve neredeyse Gürcistan'la eşitlendi. Ülkemizde her gün mallara zam gelince, Gürcüler Kemalpaşa'ya sınırlı sayıda gelmeye başladı" dedi.

Hayat pahalılığı nedeniyle her gün gelen zamlar, Türkiye'nin Gürcistan sınırında bulunan Kemalpaşalı esnafı olumsuz etkiliyor. Kemalpaşalı esnaf, artan fiyatlar nedeniyle Gürcistan'dan alışverişe gelenlerin azaldığını söyledi.

"Fiyatlar neredeyse Gürcistanla eşitlendi"

Kemalpaşalı esnaf Halit Danışmaz şöyle konuştu:

"Şu an işler durgun, fiyatlar tüm kalemlerde yükseldi ülkemizde ve neredeyse Gürcistan'la eşitlendi. Ülkemizde her gün mallara zam gelince, bakın bugün 5 liraya aldığımız ürün yarın 7 lira olmuş. Gürcüler bu durumu göz önüne alarak Kemalpaşa'ya sınırlı sayıda gelmeye başladı. Gürcistan'da alım gücü zayıf, doğal olarak onlarda artık gelmemeye başladılar. Ülkemizde fiyatlarda ucuzlarsa Gürcüler de rahatlıkla gelebilirler. Fiyatların yükselmesiyle beraber bir süredir Gürcistan'da devam eden protestolarında olumsuz etkisi var tabii. Her şeye rağmen sınır kapısı olması sebebiyle bir hareketlilik var iç piyasaya göre. Ülkede ekonominin tansiyonu iyi değil, biz ne alıp ne satacağımızı düşünüyoruz. Her gün gelen zamlar nedeniyle müşteri de gelmiyor. Bu üründe fiyat 5 liraysa ve bu fiyat değişmiyorsa, inanın maaşlara zam gelmesin ve her şey yerinde sabit kalsın. Her şey düzelir ve biz de başka bir şey istemiyoruz. Şimdi önümüzü göremiyoruz. 5 liraya sattığımız ürünü yarın 7 liraya alıyorsak biz de zarar ediyoruz. Artık bir istikrar olsun, hiçbir şeye zam gelmesin yeter artık."

"Türkiye'den alışveriş yapmak bizler için çok avantajlı"

Ağrı'dan Kemalpaşa'ya gelip esnaflık yapan Yavuz Karahan, "Ağrı'dan geldim Kemalpaşa'da esnaflık yapıyorum ve Ağrı'dan buraya para kazanmak için geldim. Çok fazla gelen giden yok maalesef, fiyatlarla alakalı değil tamamıyla alım gücüyle alakalı. Bugün bu saate kadar 400 yüz liralık mal sattım, çıkmadı yevmiyem aldığım para malın sermayesi zaten" dedi.