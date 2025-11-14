Gürcistan'daki uçak kazasında şehit olan 20 asker için tören düzenlendi

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit düşen 20 asker için Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu uçaktı 20 personel şehit olmuştu. Dün gece itibarıyla Ankara'ya getirilen şehitler Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen tören ile defnedilecekleri şehirlere gönderildi.

Düzenlenen törene, Türkiye Büyük Millet Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer komutanlar katıldı. Törende Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafız Osman Şahin dua etti. - ANKARA