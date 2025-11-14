Gürcistan'daki Uçak Kazasında Şehit Olan Askerlerin İşlemleri Tamamlandı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüşte Gürcistan'da C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerin adli tıptaki işlemleri tamamlandı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmek için havalandıktan sonra Gürcistan'da C-130 tipi kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerin naaşı Ankara Adli Tıp Kurumu'nda getirilmişti. Gece boyunca devam eden çalışmanın ardından gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitlerin naaşları Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek olan askeri tören için konvoyla yola çıktı. Yapılacak olan askeri törenin ardından 17 şehit memleketlerine götürülecek. Baba ocağı Ankara olan 3 şehit için ise Cuma namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze namazı kılınacak. - ANKARA