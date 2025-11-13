Haberler

Şehit Askerlerin Naaşları Ankara'ya Ulaştı

Güncelleme:
Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerin naaşını taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı.

Azerbaycan'dan Ankara'ya dönmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi kargo uçağının Gürcistan sınırında düşmesi sonucu 20 asker şehit olmuştu. Arama-kurtarma çalışmalarının ardından şehitlerin naaşları Türkiye'ye getirilmek üzere bu akşam Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A-400M uçağı ile Gürcistan'dan havalandı. 20 şehidin naaşlarını taşıyan uçak Ankara'da bulunan Mürted Havalimanı'na iniş yaptı. Şehitlerin naaşlarının Adli Tıp Kurumuna götürülmesi bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title
