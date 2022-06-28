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Gurbetçiler Türkiye'ye akın ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gurbetçiler Türkiye'ye akın ediyor

Yaz tatilini ve Kurban Bayramını anavatan Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler, Edirne'deki sınır kapılarından akın akın giriş yapmaya devam ediyor.

Yaz tatilini ve Kurban Bayramını anavatan Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler, Edirne'deki sınır kapılarından akın akın giriş yapmaya devam ediyor.

Çoğunlukla Kapıkule Sınır Kapısını tercih eden gurbetçiler, zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. İpsala ve Lalapaşa ilçelerinde bulunan diğer sınır kapılarına da yönelen gurbetçiler, günler süren yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sınır kapılarından giriş yaparken ay yıldızlı Türk bayrağını görünce duygu dolu anlar yaşadıklarını anlatan gurbetçiler, Türkiye'nin hasretiyle yaşadıklarını anlattı.

Almanya'da yaşayan Aylin Kaplan Türkiye sınırlarına girince çok duygulandığını vurgulayarak, " Almanya'da yaşıyorum. Türkiye'ye tatil yapaya, ailemizi görmeye geldik. Kapıkuleye varınca gözlerim yaşardı. Gururlandım, mutlu oldum ve ailem, arkadaşlarım aklıma geldi. 1 senedir göremiyorum. Arkadaşlarımı, ailemi göreceğim. Türkiye çok başka benim her şeyim. Almanya'da doğdum. Arkadaşlarım orada Türkiye'ye gelince çok mutlu oluyorum, çok güzel bir ülke. Burada huzur var" dedi.

Memleketi Şanlıurfa'ya gideceğini Sündüz Doğan belirterek, "Her sene diyoruz araba ile gelmeyeceğiz ama her senede geliyoruz. Önce İstanbul'a gideceğiz oradan da Şanlıurfa'ya gideceğiz. 1 - 2 hafta kaldıktan sonra iş başına döneceğiz. Sevdiklerimizi çok özledik" şeklinde konuştu.

Almanya'dan memleketi Şanlıurfa'ya giden Abuzer Doğan Türk bayrağını gördüğü gibi çok mutlu, huzurlu olduğunu söyledi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Almanya Kurban Edirne Yerel Haberler

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