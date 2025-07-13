Gurbetçiler Kapıkule'de Yoğunluk Oluşturdu

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Aşırı sıcaklara rağmen kilometrelerce yol yapan vatandaşlar, yurda gelmenin sevincini yaşadı.

Yıllık izin döneminin başlamasıyla Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yola çıkan gurbetçiler, Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Sıcak hava ve uzun yolculuğa rağmen ana vatana ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, Türkiye'ye girişte duygusal anlar yaşadı.

"Anavatan başka, akrabalarımızı ziyaret edeceğiz"

Almanya'nın Köln kentinden Türkiye'ye gelen İlker Yıldırım, uzun yolculuğun ardından yurda ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "Almanya'nın Köln şehrinden geliyorum. Ne diyeyim yani, anavatan başka. Akrabalarımızı ziyaret edeceğiz, annemizin babamızın yanına gideceğiz, mezarlığa uğrayacağız, sonra da denize gideceğiz" dedi.

"28 saatte geldim, 3 yıldır annemi görmedim"

Hollanda'nın Rotterdam kentinden geldiğini belirten Erdoğan Gürce ise, sınır geçişlerinde yaşadıkları zorluklara değinerek, "Vallahi yollar çok eziyet. Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ülkeleri yok yere sürekli kontrol yapıyorlar. 28 saatte buraya geldim. Annemin yanına gideceğim, 3 yıldır görmedim. Bir sarılacağım anama" diye konuştu. - EDİRNE