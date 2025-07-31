Gurbetçiler Araç Yıkamada Azalan Talep Nedeniyle Sektör Zorlanıyor

Eskişehir'de oto yıkama sektöründe hizmet veren Fahri Toğrul, gurbetçilerin Türkiye'deki fiyatları pahalı bulduğu için araç yıkama sıklığının azaldığını söyledi.

Yaz aylarının gelmesiyle kış sezonuna göre bir hareketlenme yaşandığını ancak eski iş yoğunluğunu bulamadıklarını ifade eden Toğrul, gurbetçilerin fiyat artışları nedeniyle artık daha az hizmet aldığını belirtti.

"Eskiden üç günde bir yıkatıyorlardı"

Yaz sezonunda kış aylarına göre işlerinde hareketlilik olduğunu, ancak eski yoğunluğun kalmadığını belirten Toğrul, "Gurbetçiler son iki senedir beklenen iş yoğunluğunu bize veremediler. Geliyorlar fakat Türkiye'nin fiyatlarını çok pahalı buluyorlar. Normalde iki-üç günde bir araç yıkatırken, şimdi geldiklerinde sadece bir kere yıkatıp gidiyorlar. 'Türkiye bizi solladı' diyorlar. Eskiden 5 Euroya araba yıkanırken şimdi yaklaşık on Euroya yıkanıyor" dedi.

"Araç yıkama aralıkları 6 aya çıktı"

Artan maliyetlerin sektörü zorladığını dile getiren Toğrul, "Bizim en büyük giderimiz kira ve personel maliyetleri. Faturalarla birlikte toplam maliyet yükseliyor. İnsanlar eskiden ayda bir araç yıkatırken şimdi bu süre 6 aya, hatta bazıları için daha da fazlasına çıktı. Biz de kendi ekonomimizi korumak için fiyatlarımızı buna göre ayarlıyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR