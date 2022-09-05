Gurbetçiler akın akın yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüyor

Türkiye'de sevdikleriyle birlikte yıllık izinlerini geçiren gurbetçiler, yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüş yolculuğunda gümrük kapılarında araç yoğunluğu oluşturuyor.

Memleketlerinde yaz tatillerini ve yıllık izinlerini geçiren gurbetçiler, tatillerinin sona ermesi birlikte yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüş yapmaya devam ediyor. Yaşadıkları ülkelere dönmek üzere yola çıkan gurbetçiler, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Sevdiklerini geride bırakan gurbetçi vatandaşlar dönüş yolunda Türkiye'den hüzünlü ayrılıyor. Gurbetçiler, Türkiye'de gezdikleri yerlerde çeşitli yöresel lezzetleri de bagajlarında götürüyor.

"ÜZÜLÜYORUZ"

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iznini geçiren gurbetçi vatandaşlardan Derviş Gül, Fransa'nın Metz kentine gitmek için Kapıkule Gümrük Sahası'nda sıranın kendisine gelmesini beklediğini ifade ederek, "Sevdiklerimizle buluşup sıla-ı rahim yaptık. Ülkemizi terk ediyoruz ama yapacak bir şey yok, burada bizi vatanımızı iki arada bir derede gurbetçinin hali öylece geçip gidiyor. Her gittiğimiz yöreden o yörenin meşhur lezzetlerinden almaya çalıştık. Üzülüyoruz çünkü anamız babamız burada, onun için insan gerçekten vatana gelip gittiğinde çok büyük hüzün yaşıyor" dedi.

"GÜMRÜKLERDE BEKLİYORUZ"

Ankara'da sevdikleriyle hasret gideren gurbetçi vatandaş Erol Açıkgöz, Almanya Stuttgart'a gideceğini belirterek, "Toprak ve insanlarımızın özlemini çektim. Ben de memleketime gidip, toprağıma ayak basıp insanlarımızla hasret giderdim. Ama yolculuğumuz birçok sıkıntı ve çile ile geçiyor. 3 bin 500 kilometre yol yapıyoruz. Sevinç ve mutluluk ile geldiğimiz ülkemizde dönüşümüz çok büyük sıkıntılı oluyor. Geldiğimiz zaman ve dönüş yolunda sürekli gümrüklerde bekliyoruz. Gümrüklerde sıcağın altında saatlerce çocuklar birlikte bekletiliyoruz. Biz bu durumun sona ermesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"SILA-I RAHİM YAPTIK"

Almanya'ya gideceğini söyleyen Ahmet Hatip de Türkiye'de sevdikleriyle beraber sıla-ı rahim yaptıklarını ve gezmek için gittikleri kentlerde tarihi ve yöresel lezzetleri de yanlarında götürdüklerini belirtti.

(Mehmet Basmacı /İHA)