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Gurbetçi Vatandaşlar İçin Gümrük Sınır Kapılarında Tedbirler Alındı

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Avrupa'nın birçok ülkesinde yaşayan ve yaz tatillerini anavatanlarında geçirmek için gelen gurbetçi vatandaşları için gümrük sınır kapılarında gerekli tedbirlerin alındığını ve 12 olan yolcu giriş peronu sayısının 24'e çıkarıldı. Kapıkule Sınır Kapısından 9 bin 5 binek araç ve 38 bin 692 yolcu girişi ile tüm zamanların rekoru kırıldı.

Avrupa'nın birçok ülkesinde yaşayan ve yaz tatillerini anavatanlarında geçirmek için gelen gurbetçi vatandaşları için gümrük sınır kapılarında gerekli tedbirlerin alındığını ve 12 olan yolcu giriş peronu sayısının 24'e çıkarıldı. Kapıkule Sınır Kapısından 9 bin 5 binek araç ve 38 bin 692 yolcu girişi ile tüm zamanların rekoru kırıldı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yolcu girişinde tüm zamanların rekoru kırıldı. Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, "Son bir haftada sınır kapılarımızdaki yolcu sayılarında rekor kırıldı. Anavatana dönen vatandaşlarımızın işlemlerini ve geçişlerini hızlandırmak amacıyla her türlü tedbir alındı. Kapıkule sınır kapımızda, 9 bin 5 binek araç ve 38 bin 692 yolcu girişi ile tüm zamanların rekoru kırıldı. Yurt dışında yaşayan soydaşlarımızın ana vatana dönüşlerinde yaşadıkları sorunları en aza indirmek için bin 302 personelimiz görev yapıyor. Özellikle gurbetçi vatandaşlarımızın yoğun olarak geçiş yaptığı Kapıkule sınır kapımızda peron sayımız 24'e çıkartıldı. 22 Haziran-9 Temmuz tarihleri arasında Kapıkule, Pazarkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarımızdan 141 bin 478 araç ve 562 bin 834 yolcu giriş yaptı" denildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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