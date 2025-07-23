Gurbetçi Şair Nebiha Yüksel Yücel'den Üç Kitap Birden

Gurbetçi Şair Nebiha Yüksel Yücel'den Üç Kitap Birden
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Almanya'da yaşayan gurbetçi şair Nebiha Yüksel Yücel, vatan hasretini şiirlere dökerek 2 şiir ve bir hayat hikayesinden oluşan 3 kitap yazdı. 4. kitabı ise Eylül ayında okuyucuyla buluşacak.

Vatan hasretini şiirlere döken gurbetçi Nebiha Yüksel Yücel, 2 şiir ve bir hayat hikayesinden oluşan 3 kitap yazdı. 4'üncü kitabı ise Eylül ayında çıkacak.

Derinkuyu ilçesine bağlı Suvermez köyünde doğan Nebiha Yüksel Yücel, 1980 yılında evlendikten sonra Almanya'ya gitti. Genç yaşta gurbete giden ve sürekli sıla ve vatan özlemi çeken Yücel, ilk şiirini, ilk çocuğunun doğduğu gün yazdı.

Almanya'da yaşayan 63 yaşındaki Nebiha Yüksel Yücel, şiirle başladığı yazı yolculuğuna çevresinde bulunan kişilerin hayat hikayelerini yazarak devam etti. Yücel, "Okumayı çok seviyorum. Her boş vaktimde mutlaka kitap okurum. Okuduğum kitap sayısını hatırlamıyorum. Binlerce kitap okumuşumdur" dedi.

İlkokul mezunu olan Yücel, uzun yıllar boyunca şiir yazdığını ancak yazdıklarının bir kısmının zamanla kaybolduğunu söyleyen Yücel, daha sonra şiirlerini not alarak biriktirmeye başladı. Şu ana kadar 'Gözyaşımda Bir Gemi', 'Hasret Yokuşu' isimli 2 şiir ve 'Kalbimin Odaları' isimli 1 hikaye kitabı yazan Yücel'in 4'üncü kitabı da Eylül ayında yayınlanacak. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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