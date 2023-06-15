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Günyüzü Kaymakamı Arslan'dan İlçe Jandarma Komutanlığına ziyaret

Günyüzü Kaymakamı Arslan'dan İlçe Jandarma Komutanlığına ziyaret

Yerel Haberler

Günyüzü Kaymakamı Gökhan Arslan, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Günyüzü Kaymakamı Gökhan Arslan, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Jandarma teşkilatının 184. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Kaymakam Arslan, İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin yıl dönümünü kutladı. Kaymakam Arslan "Türkiye'mizin güvenliğinde ve asayiş olaylarında 184 yıldır ülkemize hizmet eden, kahraman jandarmalarımızın yıl dönümünü kutlarım. Başta şehit ailelerim ve kahraman gazilerimiz olmak üzere, tüm güvenlik güçlerimizin Allah yardımcısı olsun" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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