Günlerdir her yerde kayıp kedisini arıyor Eskişehir'de veteriner sağlık teknikeri Güler Tepeler Kara, yavruyken sahiplendiği, 12 gün önce kaybolan kedisini her yerde arıyor. Eskişehir'de veteriner sağlık teknikeri Güler Tepeler Kara, yavruyken sahiplendiği, 12 gün önce kaybolan kedisini her yerde arıyor. Güler Tepeler Kara'nın "Yulaf" adını verdiği kedisi 12 gün önce kayboldu. Yavruyken sahiplendiği Yulaf'ın 1 buçuk yıldır bakımını üstlendiğini kaydeden Kara, kedisinin Ömerağa Mahallesi Hatboyu Caddesi'nde bulunan evlerinin balkonunda atlayarak kaçtığını belirtti. Yulaf'ın ismine tepki verdiğini aktaran Kara, bastırdığı kayıp ilanlarını da şehir merkezine dağıttı. Kedisi kaybolduğundan beri büyük üzüntü yaşadığını söyleyen Kara, her yerde kedisini arıyor. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / Yerel Eskişehir Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Günlerdir her yerde kayıp kedisini arıyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.