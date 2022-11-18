Güngören'deki patlamanın mağdurları İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıyı lanetledi

İSTANBUL Güngören'de 2008 yılında meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları, olayın gerçekleştiği caddedeki anıt önünde bir araya gelerek, İstiklal Caddesindeki terör saldırısını lanetleyip, hayatını kaybedenlerin yakınlarına destek mesajı verdi

Güngören'de 27 Temmuz 2008 meydana gelen ve 18 vatandaşın hayatını kaybettiği terör saldırısında yakınlarını kaybeden 5 aile saldırının gerçekleştiği Menderes Caddesinde bulunan anıt çevresinde bir araya geldi. 14 yıl önceki terör saldırısında yakınlarını kaybeden aileler, geçtiğimiz günlerde İstiklal Caddesinde gerçekleştirilen ve 6 vatandaşın hayatını kaybettiği terör saldırısını lanetleyerek yakınlarını kaybedenlere destek mesajı verdi. Aileler, İstiklal Caddesindeki patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerini önümüzdeki günlerde ziyaret edeceklerini ifade etti.

"15 sene oldu, ama hala ilk günkü gibi ne zaman duysam üzülüp korkuyorum"

Güngören'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Murat Ağca'nın annesi Perihan Öztekin, "Buradaki patlamada oğlumu kaybettim. Taksim patlamasında yakınlarını kaybedenlerin başları sağ olsun. Allah onlara da yardımcı olsun. Aynı acıyı bizler de çektik onların nasıl acı çektiklerini biliyoruz. Kolay değil ateş düştüğü yeri yakıyor. 15 sene oldu ama hala ilk günkü gibi ne zaman duysam üzülüp korkuyorum. Hak değil bu niçin insanları öldürüyorlar anlamıyorum. Bunlar cani. Yetkililere de şunu söylemek istiyorum, 15 sene oldu hala bir şehit kartı bekliyoruz. Biz şehit kimliği istiyoruz bir şehit annesi olarak" dedi. Güngören'deki terör saldırısında vefat eden Abdullah Güller'in eşi Sadiye Güller, "Onların da başları sağ olsun, mekanları cennet olsun. Ben de şehit haklarımızı istiyorum 14 sene oldu" diye konuştu.

"Bizler korkmuyoruz çünkü bizler Türk halkı olarak çok güçlü bir halkız"

Güngören'deki terör saldırısında Hayrettin Güler'in eşi Bengü Güler, "15 yıl önce burada bir ateş düştü bizlerin yüreğine ama birkaç gün önce de Taksim'e düştü aynı ateş. Onların duygularını düşüncelerini yaşadıklarını yaşayacaklarını her şeyi çok iyi biliyoruz rabbim yardımcıları olsun. Onların yanındayız. Ailelere baş sağlığı diliyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum hani güçlerinin sivile yettiğini düşünüyorlar ya onların güçleri ne sivile yeter ne askere yeter ne de polise yeter. Onların gücü hiçbir şeye yetmez biz Türk halkıyız. Aileler olarak onları ziyaret de gideceğiz. O dönemde kızım 4 yaşındaydı şu an 18 yaşında hayat bir şekilde ilerledi ama bizlerden çok şeyler götürerek ilerledi. Bize bir korku vermek istediler o anlık yaşattılar da sonrasında bizler birlik olduk biz tek değiliz arkamızda insanlar var devletimiz var. Bizler sahipsiz kalmadık. Bizlere bu korkuyu veremeyecekler. Bizler korkmuyoruz çünkü bizler Türk halkı olarak çok güçlü bir halkız" şeklinde konuştu.

"İnşallah İstiklal'deki son olur"

Hayrettin Güler'in kayınvalidesi Suzan Batmaz ise, "İstiklal'deki patlama beni aşırı etkiledi. Benim bombayı patlatanlara bir mesajım var. Seni yetiştirenlere seni eğitenlere üstüne açın şu canlı bombayı ve hep beraber patlayın. Türk halkına yeterince yaptınız. Benim torunum 4 yaşında yetim kaldı şimdi 18 yaşında. Hala etkisi üzerimizde. İnşallah İstiklal'deki son olur" dedi.

"Acımız dinmedi, acımız hep aynı"

Aynı terör saldırısında hayatını kaybeden Furkan Şentürk'ün annesi Şadiye Şentürk, "Güngören'deki saldırıda oğlumu kaybettim. Acımız dinmedi acımız hep aynı. İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diliyorum. Onların acısını paylaşıyorum. En kısa zamanda onları ziyarete gideceğiz. Terörü lanetliyorum. Terör destekçilerini teröre terör demeyenlere lanet olsun" ifadelerini kullandı. Patlamada balkondan bakarken kalbine denk gelen şarapnel parçası nedeniyle hayatını kaybeden Şeyma Özkan'ın annesi Selma Özkan, "Taksim'deki patlamada ölenlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza da şifa diliyorum. Şunu söylemek istiyorum, çok açık oturumları dinliyorum her patlamadan bahsediyorlar yalnızca Güngören'den bahsedilmiyor. Acaba neden Güngören olduğu için mi? Oysa ki burada 5 çocuk bir de bebek öldü. En küçükleri 2-3 yaşındaydı benim kızım 12 yaşındaydı" şeklinde konuştu.